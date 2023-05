Napoli: due accoltellamenti nel corso della notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella corso della notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della Pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco per due persone ferite. Si tratta di un 21enne di Casavatore e un 36enne del Rione Berlingieri di Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, i due sarebbero stati feriti in via delle Dolomiti. Non è ancora chiara la dinamica. Il più giovane ha riportato lievi ferite da arma da taglio alle braccia ed è stato trasferito all'ospedale Cardarelli, non in pericolo di vita. Il 36enne è arrivato al pronto soccorso n gravi condizioni, con ferite multiple all’addome e alle gambe. Anche lui è stato trasferito al Cardarelli, in codice rosso. Indagini in corso per chiarire la vicenda. (Ren)