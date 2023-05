Maltempo: martedì incontro governo-Bonaccini dopo Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del Consiglio dei ministri il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i ministri aventi a vario titolo competenza per l’emergenza, incontrerà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che sarà accompagnato da rappresenti delle parti sociali del territorio. Lo si legge in una nota di palazzo Chigi che annuncia un nuovo Cdm per martedì 23 maggio principalmente incentrato sull’alluvione in Emilia-Romagna e Marche. (Rin)