Mediterraneo: Kamel (Upm), l’Italia e il Mezzogiorno possono unificare le due sponde e sfruttare opportunità sfide

- L’Italia per la sua posizione unica, e ancora di più il Mezzogiorno, possono unificare le due sponde del Mediterraneo, sfruttando le opportunità offerte dalle sfide demografica, climatica e della sicurezza alimentare. Lo ha dichiarato Nasser Kamel, segretario generale dell’Unione per il Mediterraneo, nel suo discorso al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. Nella regione del Mediterraneo vi sono “tre sfide ben note”, ovvero quella demografica, con “il problema della demografia galoppante nel sud e la carenza di nascite al nord”; “l’emergenza climatica nella nostra regione e i suoi impatti con conseguenze drammatiche, come la siccità”, ha proseguito, e “la sicurezza alimentare che è stata colpita dal cambiamento climatico ma anche dalla situazione geopolitica, ovvero la guerra in Ucraina e l’impatto della pandemia”. Per Kamel, “la nostra area non è in una situazione migliore rispetto a quella di alcuni anni fa”. Tuttavia, le tre sfide pongono una “serie di opportunità, ovvero un’integrazione maggiore tra le regioni del Mediterraneo del sud e l’Ue. L’Italia per la sua posizione unica, e ancora di più il Mezzogiorno, possono unificare le due sponde del Mediterraneo”. (segue) (Res)