Mediterraneo: Kamel (Upm), l’Italia e il Mezzogiorno possono unificare le due sponde e sfruttare opportunità sfide (2)

- Nel suo intervento, Kamel ha detto che “la pandemia e la guerra in Ucraina hanno dimostrato i limiti della catena del valore, ponendoci a risolvere il problema demografico”. Il segretario generale ha indicato che in un rapporto dell’Upm, “per ogni 100 euro investiti si possono avere guadagni di 57 euro”. Una soluzione individuata da Kamel è il “reshoring”, ovvero il fenomeno opposto alla delocalizzazione. Per il numero uno dell’Upm, “il reshoring può risolvere la disoccupazione giovanile nel Mediterraneo e può ridurre la dipendenza dell’Ue dalla catena del valore, risolvendo anche il problema dell’immigrazione”. Riguardo alla sfida del cambiamento climatico, Kamel ha evidenziato che l’apporto della sponda sud in termini di energie da fonti rinnovabili e idrogeno “potrebbe fornire il doppio di quanto viene consumato in Europa”. “L’Europa può rispettare il green deal, raggiungendo l’obiettivo delle emissioni zero nel 2050, solo con l’apporto della sponda sud”, ha aggiunto Kamel, evidenziando “l’impatto positivo” del coinvolgimento con la sponda sud per contrastare l’immigrazione irregolare. Infine, a proposito della sicurezza alimentare, Kamel ha indicato il programma “estremamente ambizioso” lanciato dall’Italia. Ricordando la sua visita Al Cairo a marzo 2023 insieme al titolare della Farnesina, Antonio Tajani, Kamel ha detto che “con l’uso del know how tecnologico, possiamo migliorare il modo per contrastare l’innalzamento delle temperature. Si tratta di investimenti che garantiscono ritorno, stimolando di colmare quel divario tra sponda nord e sud”. (Res)