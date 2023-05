Libia: consigliere diplomatico premier Dabaiba, "stabilità Paese è legata al Mediterraneo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “stabilità della Libia è la stabilità di tutto il Mediterraneo” e vi sono “molti comuni denominatori per affrontare le sfide nell’area”, sia in ambito energetico, che climatico e di sicurezza. Lo ha dichiarato Eltaher Elbaour, direttore Affari esteri e cooperazione internazionale presso il primo ministro, segretario del Consiglio supremo dell’Energia della Libia, nel suo discorso al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. Il funzionario libico, uno dei consiglieri più ascoltati dal primo ministro del Governo di unità nazionale libico (Gun) Abdulhamid Dabaiba, ha spiegato che l’esecutivo di Tripoli “fin dall’inizio ha lavorato su alcune questioni per cercare di costruire la stabilità”, perché “per dieci anni si sono succeduti molti scontri”. Nel tentativo di creare stabilità, il Gun ha avuto come stella polare il concetto che “nessuna guerra doveva scoppiare per il popolo libico”, ha affermato Elbaour, secondo cui la “stabilità è stata realizzata, nonostante molti tentativi di destabilizzare il Paese”. (segue) (Res)