Libia: consigliere diplomatico premier Dabaiba, "stabilità Paese è legata al Mediterraneo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elbaour ha detto che l’incremento della produzione petrolifera è stata possibile grazie al lavoro del Gun con le joint-venture. Al riguardo, “penso che l’accordo tra l’Eni e la compagnia nazionale per gli idrocarburi libica (Noc) sia stato molto importante e ha portato a grandi investimenti e ad aumento produzione”. Nel settore ambientale, Elbaour ha fatto sapere che il Gun ha cominciato studi per combattere il cambiamento climatico e “nei prossimi mesi la Noc inizierà una strategia per raggiungere l’obiettivo zero carbonio”. Inoltre, ha adottato iniziative per la riforestazione, con 10 milioni di alberi piantati negli ultimi 2 anni. Infine, si è concentrato sulle opportunità economiche nel Paese. "Ci sono occasioni per sfruttare le opportunità in termini di risorse minerarie. La Libia chiede a tutti a venire a cercare occasioni di sviluppo in questi settori. Molti dei nostri partener vengono in Libia e posano la prima pietra in progetti di energia pulita. Abbiamo bisogno di investimenti anche nel settore delle infrastrutture per conseguire stabilità", ha concluso. (Res)