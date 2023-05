Migranti: consigliere diplomatico premier Dabaiba, fenomeno va risolto da un punto di vista umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno della migrazione irregolare va risolto e dobbiamo lavorare da un punto di vista umanitario, non securitario. Lo ha dichiarato Eltaher Elbaour, direttore Affari esteri e cooperazione internazionale presso il primo ministro, segretario del Consiglio supremo dell’Energia della Libia, nel suo discorso al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. La Libia “paga gli effetti del fenomeno. Spero che la comunità internazionale possa aiutarci, anche rispetto alla presenza di milizie e mercenari stranieri”, ha detto Elbaour. Nel suo intervento, il responsabile del governo di Tripoli ha detto che “con la crisi in Sudan e nel nord del Ciad i problemi economici si riflettono sulla Libia e creano nuove sfide e pressioni”. “Chiaramente ci sono le conseguenze della crisi ucraina e anche la presenza del gruppo paramilitare Wagner contribuisce a non consentire il ritorno alla stabilità”, ha proseguito, auspicando l’impegno sia da parte dei libici, sia da parte dei Paesi confinanti e della comunità internazionale. (Res)