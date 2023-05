Campania: martedì 25 maggio nuovo appuntamento in consiglio regionale con "Ragazzi in aula"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente”. E’ la “proposta di legge” che gli studenti delle classi 3A e 3B dell’Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Caserta presenteranno e discuteranno nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, nell’ambito del programma, promosso della presidenza dell’assemblea legislativa campana, “Ragazzi in Aula”. L’iniziativa si terrà martedì 23 maggio alle ore 10 e vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. (Ren)