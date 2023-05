Maltempo: Conte (Anci), solidarietà e sostegno ai sindaci di Emilia Romagna e Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo massima solidarietà e cordoglio alle popolazioni dell'Emilia Romagna e delle Marche colpite dal violento nubifragio che ha causato danni e vittime". Lo afferma Mario Conte, presidente dell'Anci Veneto, esprimendo il proprio sostegno ai sindaci colpiti dal maltempo e dai relativi danni. Conte ha espresso vicinanza "in primis ai colleghi sindaci che devono affrontare l'emergenza, come sempre in prima fila. Anci Veneto è pronta a dare il proprio supporto ai territori della Regione a noi confinante in tutti i modi possibili. Ci auguriamo che la situazione possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile" ha concluso. (Rev)