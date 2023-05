Sud: convegno a Pozzuoli su lavoro e natalità, “serve un piano straordinario” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Occorre puntare su un patto straordinario per il lavoro al Sud con l'ampia partecipazione delle imprese e puntare su un nuovo modello di formazione che tenga conto delle richieste del mercato e che venga espletata all'interno delle imprese", ha detto Fontanarosa. "Per contribuire a creare lavoro nel Sud, particolarmente per i giovani e per le donne, occorre puntare sulle politiche attive per il lavoro per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e soddisfare il fabbisogno delle aziende per rispondere alle 'scarse competenze adeguate'. Anpal Servizi, agenzia del ministero del Lavoro, può essere il soggetto che connette il mondo produttivo con il mondo del lavoro e dell'istruzione", ha aggiunto Raccuglia. Ai lavori del convegno hanno partecipato con i loro contributi anche Maria Flocco, dell'Associazione "Donna e", componente della Consulta regionale per la Condizione della Donna, Damiano Mendozza, presidente dell'Associazione "Oltre", Arianna Mocerino, consigliere di Fratelli d'Italia della X Municipalità di Napoli, Antonio Ronghi, Segretario di Cnal. "Il recente studio di "Save The Children evidenzia che le regioni meridionali non sono regioni per mamme e che è molto carente quella rete di servizi e di vivibilità che è indispensabile per guardare al futuro con speranza e per mettere al mondo i figli – ha evidenziato Flocco – a questo di aggiunge il dramma della disoccupazione, della precarietà e del lavoro povere, che impedisce ogni progetto di futuro. Il Governo deve dare risposte forti e chiare a questi problemi". "Il lavoro delle donne professioniste non ha alcuna tutela dal punto di vista della maternità – ha evidenziato Mocerino – per questo occorre un intervento del Governo che possa estendere anche a questa categoria le tutele delle lavoratrici dipendenti per consentire loro di conciliare lavoro e maternità".