Sud: convegno a Pozzuoli su lavoro e natalità, “serve un piano straordinario” (4)

- "Serve con urgenza una legge sulla rappresentatività dei sindacati per porre fine a quelle realtà sindacali che stipulano contratti gialli in danno delle lavoratrici e dei lavoratori e per garantire la copertura contrattuale a tutte le categorie di lavoratori e di lavoratrici anche a tutela della loro dimensione familiare", ha aggiunto Antonio Ronghi. "Il Mezzogiorno non può continuare sopportare la 'fuga di cervelli' – ha rimarcato Mendozza – , in questa parte del territorio nazionale occorre una strategia che valorizzi le competenze e le eccellenze e che, con strumenti fiscali a favore delle imprese, consenta di aprire loro una vera prospettiva di lavoro per restare sul territorio e creare una famiglia". In collegamento telefonico la Responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno, Carolina Varchi, che ha ricordato "i provvedimenti adottati dal governo Meloni nella legge di Bilancio e nel Decreto Lavoro con i quali ha incrementato l'assegno unico per i figli, tagliato l'iva sui prodotti per l'infanzia, sostenuto la decontribuzione per le assunzioni di giovani e donne, tagliato il cuneo fiscale, sostenuto il welfare aziendale. Tutto ciò è fondamentale e costituisce la base della nostra azione di contrasto della denatalità". Infine, le conclusioni del sottosegretario di Stato al Lavoro e politiche sociali, il senatore della Lega, Claudio Durigon: "Condivido la necessità di un piano straordinario per il lavoro nel Sud che punti sulla fiscalità di vantaggio e che rilanci le politiche attive per il lavoro mettendo in sinergia domanda e offerta di lavoro creando nel Sud opportunità lavorative particolarmente per donne e giovani. Su questo grande progetto – ha concluso – lavoreremo insieme con grande intensità". (Com)