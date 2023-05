Sud: convegno a Pozzuoli su lavoro e natalità, “serve un piano straordinario” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'indice medio della natalità è sceso da 9,4 nati per mille abitanti a 6,7 in Italia, con una maggiore riduzione del 6,1 per cento nel Mezzogiorno" – ha sottolineato Peluso – per la quale "non è un caso che nel Sud Italia, dove si concentra la metà dei disoccupati italiani e l'occupazione giovanile è ferma al 29,8 per cento e quella femminile al 29,9 per cento, la denatalità sia maggiore e che il Sud abbia smesso di essere la riserva demografica del Paese”. “Il governo Meloni – ha evidenziato – è partito con il piede giusto perché ha posto l'emergenza denatalità al centro dell'agenda di governo, ma adesso occorre fare molto di più per il Mezzogiorno e mettere in campo una strategia per creare lavoro, soprattutto per donne e giovani, concretizzare le opere infrastrutturali del Pnrr e creare i necessari ‘servizi’ per le mamme lavoratrici". "Lavoro e natalità sono strettamente collegati", ha sottolineato Buonavita, per la quale "l'inclusione dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro è una priorità che riguarda tutto il Paese ma soprattutto il Mezzogiorno. Per la Cisl Campania è fondamentale favorire le assunzioni con ulteriori decontribuzioni , nuovi meccanismi di apprendistato, con l'incremento dei congedi parentali, con servizi più efficienti per conciliare la vita e il lavoro. Nella missione 4 del Pnrr è fissato come obiettivo il miglioramento dell'offerta educativa fin dalla prima infanzia per invertire la tendenza negativa fotografata da ‘Save the Children’ dalla quale è emerso un territorio campano ma in generale meridionali non adeguato alle mamme lavoratrici". (segue) (Com)