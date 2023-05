Ambiente: aziende e giornalisti a confronto in occasione della prima tappa del premio Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo appuntamento del 44esimo Premio Ischia Internazionale di giornalismo, a cura della Fondazione Giuseppe Valentino, fa tappa a Milano e culminerà il 23 e 24 giugno a Ischia. La crisi climatica, le politiche ambientali, l'attualità che racconta di catastrofi causate dagli allagamenti di questi giorni, hanno aperto la riflessione al centro dell'incontro dal titolo "Aziende e giornalisti a confronto: come si comunica la crisi climatica" che si è tenuto oggi al Palazzo delle Stelline. Il direttore Communication and Media Relations del Gruppo Unipol Vittorio Verdone ha aperto il dibattito introdotto dal presidente di Fondazione Stelline Fabio Massa, al quale hanno partecipato Zornitza Kratchmarova, giornalista professionista, Esg Lead, Retex; Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations Corporate Reputation e Digital Pr, direttore del magazine Changes, Gruppo Unipol; Miriam Frigerio, Head of Brand and Communication e responsabile editoriale del magazine Sorgeniaup, Sorgenia; Luca Testoni, direttore EticaNews; Vincenzo Di Vincenzo, responsabile sede di Milano, Agenzia Ansa. Il Premio è sostenuto dalla Regione Campania, con il Patrocinio della presidenza del Consiglio e con il contributo di Aci (Automobile Club d'Italia), Istituto per il Credito Sportivo, Gruppo Unipol, Ferrovie dello Stato, Gruppo Menarini, Terna spa, e Mundys spa. Patrocinio morale del Comune di Lacco Ameno, della Siae Data Stampa, iCorporate, Club Amici del Toscano.(ren)