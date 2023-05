Maltempo: Fedriga, un minuto di silenzio per vittime, da Regioni uomini e mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi propongo un minuto di silenzio per tragedia. Queste le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all’inizio della riunione della Conferenza delle Regioni . “La massima solidarietà alla popolazione, al presidente Bonaccini e agli amministratori dell'Emilia-Romagna così duramente colpita da un'ondata di maltempo senza precedenti. Tutte le Regioni sono in piena solidarietà operativa – ha aggiunto Fedriga - dando una mano con mezzi e uomini, consapevoli della grande tragedia e delle difficoltà ancora in corso. Molti di noi hanno già inviato aiuti e personale delle Protezioni civili regionali, non mancheremo di continuare ad esprimere la massima solidarietà e la fattiva collaborazione nell’affrontare i disagi della popolazione nei territori colpiti”, ha concluso. (Com)