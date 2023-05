Maltempo: Piantedosi, cordoglio per vittime, stima e vicinanza a soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dedicato un "pensiero di cordoglio per le vittime della gravissima alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e le Marche". Il titolare del Viminale lo ha premesso nella Lectio magistralis che ha tenuto stamattina all'Università degli studi della Campania Vanvitelli. "In queste ore difficili, tutto il governo è concentrato a fornire una risposta efficace all’emergenza, perché il ruolo essenziale di uno Stato democratico, attento ai bisogni sociali, è quello di garantire la vivibilità dei territori e contribuire alla condizione di benessere delle persone. Le attività di soccorso che vedono impegnate tutte le componenti del sistema di Protezione civile per mitigare le conseguenze dell’ondata di maltempo e prevenire ulteriori rischi sono, in questo senso, espressione della missione dello Stato al servizio dei cittadini", ha spiegato per poi concludere: "Per questa ragione voglio pubblicamente esprimere la mia stima e la mia vicinanza a tutti coloro che in queste ore, senza risparmiarsi, si stanno adoperando per gestire l’emergenza".(Rin)