Sicurezza: Piantedosi, finalità non è mera autoritarietà, sue funzioni siano duttili

- Le funzioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica "hanno come proprio fondamento le esigenze sociali e non rispondono ad una finalità di mera autoritarietà. Devono essere assistite dalla capacità di far rispettare l’ordine e di garantire la sicurezza ma proprio per la ragione teleologica che le caratterizza: il mantenimento della ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale ed il rispetto delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella Lectio magistralis che ha tenuto stamattina all'Università degli studi della Campania Vanvitelli. Le funzioni di 'ordine pubblico e sicurezza pubblica' non solo rispondono ad esigenze unitarie di tutta la collettività ma altresì devono cogliere tutti i mutamenti e le condizioni, debbono evolversi e perfezionarsi, essere assistite da nuovi strumenti e misure, per essere costantemente efficaci; debbono cioè essere 'duttili' perché 'al servizio di diritti e libertà'", ha spiegato per poi chiarire che occorre garantire l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica per "rispondere alle esigenze della società civile".(Rin)