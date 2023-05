Maltempo: Santanchè, ministero Turismo farà la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il primo pensiero va alle famiglie che hanno perso i loro cari” a causa dell’emergenza maltempo, per cui “il governo si è mosso in tempi molto rapidi e il ministro Musumeci sta facendo tutto quello che serve mettendo a disposizione le prime risorse per l’emergenza”. Lo ha chiarito il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, interpellata a margine del Forum della Pubblica amministrazione. Martedì “ci sarà un Consiglio dei ministri apposito e dunque il governo c’è, è presente”, ha aggiunto il ministro sottolineando che in una fase successiva “si dovrà capire cosa è successo e quali sono gli interventi da fare: anche il ministero del Turismo farà la sua parte” perché in Emilia Romagna “ci sono molte strutture che sono state danneggiate”. (Rin)