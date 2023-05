Maltempo: al via raccolta fondi ministero Cultura a sostegno di Emilia-Romagna e Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la raccolta fondi del ministero della Cultura a sostegno delle persone e delle realtà dell'Emilia-Romagna e delle Marche gravemente colpite dal maltempo. La direzione generale Cinema e Audiovisivo – riferisce una nota – ha incaricato Cinecittà di aprire un conto dedicato. Già coinvolte le principali associazioni del settore cinematografico. "Le immagini che arrivano dai territori messi in ginocchio dall'alluvione sono strazianti", afferma il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, che rinnova il suo messaggio di "vicinanza e solidarietà alle comunità coinvolte". "Ci siamo mossi per chiedere al mondo del cinema – che si è sempre dimostrato molto sensibile quando c'è stato bisogno – e a chiunque volesse contribuire un aiuto concreto, affinché queste terre possano presto risollevarsi, le persone tornare nelle proprie case e le attività ripartire. Davanti a un simile dramma ciascuno è chiamato a fare la propria parte", aggiunge Borgonzoni. I ricavi della raccolta fondi e gli interventi a cui saranno destinati verranno pubblicati sul sito di Cinecittà. (Rin)