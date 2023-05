Sud: convegno a Pozzuoli su lavoro e natalità, “serve un piano straordinario”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro e natalità “sono temi che vanno affrontati insieme soprattutto nel Mezzogiorno, con un Piano straordinario per il lavoro nel Sud, particolarmente per le donne e per i giovani, e con una strategia che punti su infrastrutture, fiscalità di vantaggio, aumento delle retribuzioni e lavoro stabile e di qualità". E' quanto emerso dal convegno, promosso da "Sud Protagonista" e "Donna e", con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, tenutosi oggi al Rione Terra. Ai lavori, a cui ha portato il saluto istituzionale il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, sono stati conclusi dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Tra gli interventi, quelli di Salvatore Ronghi, presidente di "Sud Protagonista", di Gabriella Peluso, vice responsabile di Fratelli d’Italia delle Politiche per il Mezzogiorno, di Giuseppe Fontanarosa, presidente del Centro studi europeo Po.l.a.ri.s., di Doriana Buonavita, segretario regionale Cisl della Campania, di Michele Raccuglia, responsabile Macro Area Sud-Ionica di Anpal, di Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno, e infine le conclusioni del senatore Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche sociali. "Il divario tra Nord e Sud si è aggravato anche sul piano dell'emergenza demografica con le regioni meridionali che vedono ridurre sempre più la natalità e lo spopolamento dei territori – ha detto Ronghi –, basta pensare che, ogni anno, in Campania, si dissolve un Comune dalla densità abitativa di Mugnano di Napoli, con una media di 35 mila giovani campani che lasciano il territorio per cercare lavoro altrove. Anche se con quote ridotte, lo stesso accade in tutto il Sud”. “La connessione tra lavoro e natalità è totale – ha sottolineato Ronghi – e, per questo, urge adottare un Piano straordinario per il lavoro nel Sud che punti su un sistema di fiscalità di vantaggio che, in realtà, è di compensazione per i ritardi accumulati e che hanno penalizzato il Mezzogiorno". (segue) (Com)