Maltempo: Landini, solidarietà e vicinanza a popolazioni colpite

- Esprimiamo grande vicinanza e solidarietà alle popolazioni coinvolte dall'alluvione che ha colpito, in modo particolare, molti comuni dell'Emilia Romagna e alcune zone delle Marche. Lo afferma in una nota il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Governo e istituzioni locali - aggiunge - devono intervenire prontamente per sostenere le comunità gravemente colpite, anche mettendo subito a disposizione risorse adeguate alle prime necessità". “È necessario, inoltre, - conclude Landini - che il governo approvi urgentemente tutti i provvedimenti legislativi necessari per garantire il massimo sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori, di tutti i settori, impossibilitati a lavorare, oltre a misure efficaci a tutela delle famiglie e delle imprese duramente colpite". (Rin)