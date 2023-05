Brucellosi: Muscarà (G. misto), Caputo ci risparmi televendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da vecchio imbonitore seriale, l'assessore all'Agricoltura ha nuovamente provato a farci credere di aver accettato le proposte degli allevatori. Nulla di più falso. Sbandiera ricerche inutili su vaccini già largamente utilizzati sui capi adulti in tutto il mondo, ipotizza una stalla contumaciale per capi bufalini con sospetta brucellosi, mettendo insieme pericolosamente animali probabilmente sani con quelli forse malati e riannuncia, credo per la terza volta in un mese, la possibilità che qualche allevatore possa comprare capi anche da altre province (e vedremo a che condizioni) per ripopolare la propria stalla. Come se non bastasse si incensa per il fatto che sono ancora in corso la definizione i criteri per gli indennizzi per il mancato reddito e per l'abbattimento degli animali. E questo significherebbe approvare le richieste degli allevatori? Vorrei ricordare all'assessore Caputo che il fatto che qualche bovino possa avere l'anello al naso non vuol dire che ce l'abbia per forza anche chi li alleva. Ci risparmi sceneggiate e si confronti seriamente e pubblicamente con chi non approva la politica regionale degli abbattimenti". Lo ha affermato la consigliera regionale campana del Gruppo Misto Maria Muscarà. (ren)