Lavoro: Durigon, impegnati per aiutare giovani e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Essere qui a Pozzuoli, dove le donne e i giovani soffrono di più dal punto di vista occupazionale, è segno della mia attenzione a questo tema”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali e senatore della Lega, Claudio Durigon, a margine del convegno "Lavoro e natalità: L'occupazione per donne e giovani al sud, a Pozzuoli. "Abbiamo tanti argomenti importanti da affrontare per fare in modo che i giovani si possano avvicinare al mondo del lavoro, fare riferimento all'orientamento, fare un mismatch con una formazione adeguata”, ha aggiunto Durigon. “I giovani – ha proseguito – sono elementi fondamentali perché questa terra è fantastica, va amata e va rilanciata. Sulle donne il tema è molto più variegato. Abbiamo dei grandi servizi perché loro possano tornare a lavorare tranquillamente, dare sussidio a queste famiglie”. “La donna – ha concluso – deve stare al centro, abbiamo visto che le donne in azienda sono un valore aggiunto". (Rin)