Campania: Ronghi (Sud protagonista) dona a Durigon maglia del Napoli

- La vittoria calcistica del Napoli irrompe nei lavori del convegno su "Lavoro e natalità: l'occupazione per donne e giovani al Sud", a Pozzuoli, quando Salvatore Ronghi, presidente di "Sud Protagonista", promotore dell'iniziativa, prima di dare la parola al sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, per le conclusioni, dona al senatore della Lega, di fede milanista, la maglietta azzurra del Napoli della vincente stagione calcistica 2022/2023, recante il n. 68 di Lobotka e quello di Durigon. "Ricordo quando alla Regione Lazio (durante la Presidenza di Renata Polverini), insieme con l'assessore al Bilancio, mi davate il tormento per le vittorie del vostro Milan mentre noi napoletani ‘soffrivamo’ – ha detto Ronghi, che della Giunta Polverini era segretario generale mentre Durigon guidava l'assessorato al lavoro –, finalmente oggi siamo vincenti e felici e voglio donarti la nostra maglietta azzurra con il numero 68 di Lobotka perché, come il nostro centrocampista per il Napoli, sei il 'regista' del successo del ministero del Lavoro". Divertito per l'originale regalo, Durigon ha ringraziato, si è complimentato col Napoli e con i napoletani "per la meritata vittoria". "Seppur da fronti calcistici opposti – ha aggiunto – ci accomunano qualità, valore, amicizia e comune esperienza, e, in politica come nel calcio, questi valori contano e conta l'essere squadra". (Rin)