Maltempo: Nordio, proporremo rinvio udienze e sospensione adempimenti

- Agiremo in armonia con quanto fatto per il decreto Ischia. “Avremo un’interlocuzione con i responsabili uffici giudiziari delle zone colpite. Proporremo il rinvio delle udienze civili e penali, la sospensione degli adempimenti contrattuali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa sul maltempo in Emilia-Romagna, a seguito del vertice nella sede operativa della Protezione civile. (Rin)