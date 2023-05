Maltempo: Ciriani, governo riferirà tempestivamente alle Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il governo ha intenzione di riferire tempestivamente alle Camere del Parlamento di quanto sta facendo per porre rimedio alla situazione. “Riteniamo che sia meglio attendere qualche giorno per garantire un’informativa più completa e dettagliata”. Lo ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso della conferenza stampa sul maltempo in Emilia-Romagna, a seguito del vertice nella sede operativa della Protezione civile. “Mi attendo da parte di tutte le forze politiche massima attenzione alla calendarizzazione affinché tutti i provvedimenti siano affrontati in tempi ragionevoli”, ha aggiunto Ciriani. (Rin)