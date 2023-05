Maltempo: Unipolsai al fianco delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unipolsai ha varato un piano strutturato e integrato di interventi a favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna con l’obiettivo di sostenere i clienti e le agenzie residenti nelle zone colpite dall’alluvione. In un contesto di difficoltà e sofferenza, Unipolsai – riferisce una nota – si impegna a facilitare la gestione dei sinistri, concedere significative proroghe e dilazioni e fornire risposte adeguate e tempestive tramite l’attivazione del numero verde 800 754646. Nel dettaglio, il piano di iniziative a favore delle comunità colpite prevede: per il settore danni proroga dei termini di mora da 15 a 90 giorni con scadenza tra il primo maggio e il 31 luglio 2023, differimento di tre mesi degli automatismi mensili di portafoglio (storni, blocchi, addebiti), sospensione delle attività di recupero delle franchigie non ancora rimborsate e dei premi arretrati fino al 31 luglio, autocertificazioni in sostituzione delle documentazioni normalmente necessarie; per il settore vita, proroga dei termini di pagamento premi da 30 giorni a 90 giorni per i premi aventi scadenza tra il primo maggio e il 31 luglio 2023, riattivazione dei contratti vengono prorogati da 6 a 12 mesi, fino al 30 settembre 2023, senza alcuna richiesta di ulteriori accertamenti sanitari o dichiarazioni ulteriori sullo stato di salute dell’assicurato, sospensione penali di riscatto fino al 30 novembre 2023. Gli interventi sono rivolti ai clienti residenti nei seguenti comuni in Emilia-Romagna: Bagnacavallo (RA), Bologna (BO), Brisighella (RA), Budrio (BO), Castel Bolognese (RA), Castel San Pietro Terme (BO), Cesena (FC), Cesenatico (FC), Conselice (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Forlì (FC), Imola (BO), Medicina (BO), Molinella (BO), Mordano (BO), Massa Lombarda (RA), Sant’Agata sul Santerno (RA), Solarolo (RA), Riolo Terme (RA), Gatteo a Mare (FC), Savignano sul Rubicone (FC), Riccione (RN), Castel Guelfo di Bologna (BO), Castel del Rio (BO), Fontanelice (BO), Russi (RA), Mercato Saraceno (FC), Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Castenaso (BO), Ozzano dell’Emilia (BO), Pianoro (BO), Gambettola (FC), Santarcangelo di Romagna (RN), Meldola (FC), Lugo (RA), San Lazzaro di Savena (BO). (Com)