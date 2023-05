Avellino: Ostellari, solidarietà ad agenti feriti. Ora aggravante per aggressioni in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profonda solidarietà agli agenti feriti da alcuni detenuti nel carcere di Avellino e ringrazio il Provveditore, il Direttore, il Comandante, il personale e quanti, a tutti i livelli, hanno collaborato per far rientrare la protesta. Lo Stato ha il dovere di garantire dignità, sicurezza e operatività a chi lo rappresenta. Stiamo lavorando ad un dispositivo di legge che istituisca una circostanza aggravante per chi aggredisce gli agenti della Polizia Penitenziaria all'interno dei nostri Istituti di pena, così come è già prevista per chi introduce o cede sostanze stupefacenti". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.(ren)