Napoli: dispositivo temporaneo di traffico per apertura straordinaria Villa Roseberry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'apertura straordinaria al pubblico della residenza presidenziale "Villa Rosebery", da sabato 20 maggio 2023 a domenica 21 maggio 2023, è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo in via Ferdinando Russo. In particolare sarà istituito dalle ore 00.01 di sabato 20 maggio 2023 e fino a cessate esigenze di domenica 21 maggio 2023, il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata in via Ferdinando Russo, su entrambi i lati della strada. (ren)