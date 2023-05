Maltempo: Bonaccini, serviranno provvedimenti urgenti e straordinari, mettere in salvo persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avremo bisogno di provvedimenti urgenti e straordinari. “Adesso dobbiamo riuscire a mettere in sicurezza ogni persona possibile”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso del punto stampa sull’aggiornamento degli effetti del maltempo nella sede della Protezione civile regionale. Bonaccini ha sottolineato di essere in contatto con tutti i ministri per mettere in campo tutti gli strumenti che servono per agire e ripartire e che entro oggi “dovremmo essere in grado di avere un documento condiviso con le parti sociali” da trasmettere al governo. (Rin)