Maltempo: Musumeci, in Cdm altri 20 milioni di euro per Emilia-Romagna, stato emergenza anche a Rimini

- La proposta che porterò in Consiglio dei ministri “è di un’ulteriore risorsa a disposizione della regione Emilia-Romagna di 20 milioni di euro”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso della conferenza stampa sul maltempo in Emilia-Romagna, a seguito del vertice nella sede operativa della Protezione civile. “Porterò in Cdm la delibera per estendere gli effetti dello stato di emergenza alla provincia di Rimini”, ha aggiunto Musumeci. (Rin)