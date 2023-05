Maltempo: Fedriga, solidarietà a Regioni colpite, velocizzare azioni contro rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio esprimere la totale solidarietà all’Emilia-Romagna, che sta vivendo una situazione drammatica, e alle Marche. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della Conferenza delle Regioni. “Dobbiamo fare una seria riflessione per affrontare l’emergenza – devo ringraziare tutte le Regioni, anche il Friuli Venezia Giulia che ha fatto subito partire gli aiuti – e capire come velocizzare e semplificare tutte le azioni per il contrasto al rischio idrogeologico”, ha aggiunto Fedriga. (Rin)