Maltempo: Enel, alle 10:30 in 27 mila senza elettricità in Emilia-Romagna

- Alle ore 10:30 risultano 27 mila clienti disalimentati in Emilia-Romagna. Lo rende noto Enel, precisando che prosegue l’impegno della task force di circa 700 tecnici messa in campo da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, tra personale interno e quello di imprese terze, per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo. Le squadre dell’azienda elettrica stanno intervenendo sul campo, in molti casi in condizioni impervie e di difficile viabilità, per riparare i danni alla rete elettrica, facendo ricorso a 4 elicotteri per ispezionare le linee interessate dagli eventi e consentire al personale di poter eseguire manovre in aree non raggiungibili. Sono già stati mobilitati 170 gruppi elettrogeni e 4 power station per poter fornire alimentazione di emergenza non appena le condizioni meteorologiche consentiranno il deflusso delle acque, spiega una nota.(Rin)