Maltempo: Priolo (Emilia-Romagna), chiuse 250 strade per frane, stasera attiveremo numero verde

- Abbiamo chiuso 250 strade coinvolte dalle frane. Lo ha dichiarato la vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, nel corso del punto stampa sull’aggiornamento degli effetti del maltempo nella sede della Protezione civile regionale. “Le piogge dei prossimi giorni non ci preoccupano tanto per l’innalzamento dei fiumi ma perché contribuiranno ulteriormente alle fragilità delle frane in montagna”, ha sottolineato Priolo, annunciando che questa sera sarà attivato un numero verde per l’assistenza. (Rin)