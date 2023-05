Maltempo: Bonaccini, rendiconto dei danni dopo messa in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Appena sarà passata l'emergenza e la parte della messa in sicurezza, cominceremo ad attivarci per la parte di rendicontazione dei danni pubblici e privati. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in conferenza stampa sull'emergenza maltempo insieme al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. (Rin)