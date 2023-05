© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fenomeni meteorologici “sono in attenuazione oggi e sicuramente domani. Potrebbe esserci qualche precipitazione nel fine settimana ma non ci vengono segnalate evidenze di un fenomeno ripetibile rispetto” a quanto avvenuto negli ultimi giorni in Emilia-Romagna. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, nel corso di una conferenza stampa a Bologna.(Rin)