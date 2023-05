Lavoro: Cgil, Cisl e Uil, 20 maggio manifestazione a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le grandi manifestazioni di Bologna e Milano, sabato prossimo, 20 maggio, Cgil Cisl e Uil danno appuntamento a Napoli, alla Rotonda Diaz alle ore 10.30. Prosegue così la mobilitazione dei sindacati confederali "Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti". L'iniziativa chiama a raccolta iscritti, attivisti e cittadini del Lazio e delle regioni del Mezzogiorno: Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. La Sardegna manifesterà a Bitti, in piazza Asproni, e si collegherà in diretta video con Napoli per il comizio conclusivo. Dal palco allestito nella città partenopea si alterneranno gli interventi di delegati e pensionati, e prenderanno la parola, nell'ordine, i segretari generali di Cgil, Uil e Cisl Maurizio Landini, PierPaolo Bombardieri, Luigi Sbarra.(Rin)