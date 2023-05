Campania: Cammarano (M5s), Fonderie Pisano vanno chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Fonderie Pisano vanno chiuse. Oggi in Aula l'assessore Bonavitacola lo ha affermato chiaramente in risposta al mio question time, aggiungendo che l'azienda ha avuto nel tempo un atteggiamento irresponsabile e irriguardoso. Una posizione che sosteniamo da sempre e che finalmente ritroviamo nelle parole della Giunta regionale. Lo studio Spes ci ha fornito dati inquietanti che dimostrano che nell'area di Fratte si sono registrati decessi per patologie collegabili con la presenza delle Fonderie Pisano e con i valori di metalli pesanti, come cadmio e mercurio, 5 volte superiori alla media, prodotti dallo stabilimento. Mi domando come mai, fino ad ora, non sia stato analizzato lo stato di salute degli operai delle Fonderie, ho visto personalmente i risultati di alcune analisi e gli esiti sono incontrovertibili. Di fronte a questo scenario l'unica soluzione possibile è la chiusura del sito in tempi rapidi". A dirlo è Michele Cammarano capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, a margine della seduta di question time sulle emissioni delle Fonderie Pisano. (segue) (ren)