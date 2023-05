Maltempo: Ronzulli (FI), piangiamo vittime, vicini agli sfollati, governo intervenuto tempestivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le drammatiche notizie e le immagini di devastazione che continuano ad arrivare dall'Emilia Romagna e dalle Marche lasciano sgomenti. Lo sottolinea la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Piangiamo le vittime, ci stringiamo al dolore delle famiglie e siamo al fianco delle migliaia di sfollati e di tutti coloro cui la furia degli eventi ha strappato in poco tempo il frutto dei sacrifici di una vita. Esprimiamo un ringraziamento agli uomini e alle donne impegnati nelle operazioni di soccorso, apprezziamo la tempestività con cui il governo è intervenuto, attraverso la Protezione civile, nelle zone colpite dal maltempo e la decisione di riunire quanto prima il Consiglio dei ministri per varare provvedimenti in grado di affrontare nel migliore dei modi l'emergenza", conclude. (Rin)