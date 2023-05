Napoli: a Città della Scienza Michelangelo Pistoletto dialoga su “La Formula della Creazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michelangelo Pistoletto in collaborazione con Fondazione Idis – Città della Scienza di Napoli incontrerà il fisico Guido Tonelli, uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al Cern di Ginevra, davanti a un pubblico di più di 500 studenti. L’iniziativa, che si aprirà con i saluti del presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, è la prima tappa di avvicinamento di una serie di grandi eventi che accompagneranno il pubblico verso la XXXVII edizione di Futuro Remoto - Un viaggio tra scienza e fantascienza”, il noto Festival della Scienza che si svolgerà presso il polo scientifico di Napoli dal 21 al 26 novembre 2023 e che quest’anno avrà come titolo “Intelligenze”. Scienza, Politica, Religione, Arte sono alcuni dei punti cardinali che i 31 passi del libro La Formula della Creazione attraversano, guidandoci verso la costruzione di una società nuova, in equilibrio. Partendo dal racconto della sua formazione e attraverso tutta la sua vita fino ad approdare a Cittadellarte, un nuovo modello di istituzione artistica e culturale che pone l’arte in diretta interazione con i diversi settori della società, per ispirare e produrre una trasformazione responsabile attraverso idee e progetti creativi. (segue) (ren)