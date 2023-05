© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 760 gli agenti dei Vigili del fuoco a lavoro per l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna. Lo rendono noto su Twitter i Vigili del fuoco. Nello specifico, sono stati utilizzati 300 mezzi, tra cui 25 piccoli natanti, cinque anfibi, dieci mezzi di pompaggio, cinque elicotteri, dieci droni, con 1.500 interventi fatti. Dalle altre Regioni sono giunti in rinforzo 400 agenti. (Rin)