Amministrative: Muscarà (G.misto), il M5s non è più credibile

- "Una storia già vista quella del Movimento 5 Stelle alle comunali: dopo aver distrutto elettoralmente i comuni, ora Conte chiederà di ricostruire, cancellando i vecchi attivisti e proponendo al momento delle candidature persone che con il Movimento non hanno mai avuto niente a che fare", ha così dichiarato il consigliere regionale della Campania del Gruppo misto, Maria Muscarà, ex appartenente al Movimento 5 stelle. "Sottolineo la mia decisione di aver lasciato un movimento senza prospettive che ha vissuto di rendita per un po', dopo gli anni del boom a cui non crede più nessuno. La solita narrazione dal 'abbiamo vinto' al 'dobbiamo ricostruire'. Ci vogliono almeno 10 comuni per raggiungere il loro 30 per cento, mentre la media li imbarazza appoggiandosi ai voti del PD che tanto disprezzava. Il Movimento 55 fiducie (quelle per il governo Draghi), non è più credibile, proprio perché Conte va a dire nelle piazze il contrario di quello che fa; un esempio? La guerra iniziata da chi ha firmato il primo decreto, loro, e tutti quelli del 2022. Questi risultati sono la prova provata del compito affidato a Conte di cancellare il Movimento 5 stelle, riuscito egregiamente. Rimane nell'angolo Fico che cerca di farsi dimenticare, si sta godendo il ruolo di ex presidente della Camera, continua a non cercarsi un lavoro nonostante le promesse del fu Movimento 5 stelle, come quello dei mezzi pubblici, oppure vorrà tornare come alternativa tra qualche anno". Ha concluso Muscarà. (ren)