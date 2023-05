Maltempo: Emilia-Romagna, prosegue l'impegno di Anas su tutta la rete stradale regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per innalzamento del livello del corso d'acqua Fossatone è stata disposta la chiusura al traffico della strada statale 253 "San Vitale" dal km 17 al km 22,360 con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria. La strada statale 16 "Adriatica" è chiusa al traffico, in via precauzionale, per rischio esondazione del fiume Marecchia nei pressi del km 201 a Rimini e nei pressi del km 160,276 dove passa il fiume Fosso Ghiaia a Ravenna. Anche in queste occasioni il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco. Per allagamento è stata disposta la chiusura della strada statale 67 "Tosco Romagnola" a Coccolia (RA) dal km 201 al km 197,400 con percorso alternativo su viabilità secondaria. Nella città metropolitana di Bologna è altresì attiva la chiusura al traffico, per rischio di esondazione del fiume Savena, la strada statale 65 bis "Fondovalle Savena" a Pianoro tra il km 0,500 ed il km 2,500. A Cesena per allagamento della sede stradale è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 726 "Secante di Cesena" dallo svincolo n.3 (km 26,700) allo svincolo n.5 (km 31,200) ed è inoltre chiuso al traffico lo svincolo n.6, per chi viaggia in direzione Roma. Il personale Anas è inoltre fortemente impegnato nei tratti interessati da smottamenti e frane, nelle zone più colpite da dissesto idrogeologico. La strada statale 71 "Umbro Casentinese Romagnola" è chiusa al traffico – per frane e smottamenti – dal km 226,800 al km 233,400 nei comuni di Sarsina e Quarto con deviazione del traffico sulla SS3 bis (E45). Lungo la strada statale 67 "Tosco Romagnola" nel comune di Portico e San Benedetto (FC), per frana è disposta la chiusura al traffico nei pressi del km 146,700, del km 148 e nei pressi del km 154,400; la SS67 è inoltre chiusa al traffico nei pressi del km 154,400 e – per presenza di alberi in carreggiata – al km 163,800 a Rocca San Casciano (FC). A Dovadola, per frane, la SS 67 è altresì chiusa nei pressi del km 168,600 e del km 170,400. La strada statale 65 "della Futa", nella città metropolitana di Bologna, a causa della presenza di frane e smottamenti è chiusa al traffico dal km 76,400 al km 72,600 nel comune di Loiano, nei pressi del km 84 in comune di Livergnano e al km 86,250 a Pianoro. Infine, a Marzabotto (BO) è chiusa al traffico, per smottamento, la strada statale 64"Porrettana" nei pressi del km 70,500 con deviazione del traffico sulla viabilità locale. Come già comunicato in precedenza, al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall'emergenza maltempo, su disposizione della Prefettura di Forlì Cesena, Anas ha temporaneamente istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale 3 bis "Tiberina" (E45) tra Sansepolcro (AR) e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l'autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1. (Com)