Maltempo: Aspi su A14, riaperto tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il Bivio con la diramazione per Ravenna in direzione Ancora

- In attenuazione le forti piogge che da ieri stanno interessando soprattutto i settori orientali dell'Emilia-Romagna determinando diffusi allagamenti nell'area romagnola, dove in molti casi lungo la A14 l'acqua ha raggiunto il piano viabile. Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l'Italia, composta da oltre 100 uomini e circa 50 mezzi, arrivati dalle altre direzioni di tronco di Aspi a supporto del presidio bolognese. Grazie al lavoro delle squadre e al lieve miglioramento meteo dell'ultima fase, è stato possibile riaprire il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la Diramazione di Ravenna in direzione Ancona, percorribile anche la Diramazione di Ravenna in entrambe le direzioni. Restano invece temporaneamente chiusi al traffico i seguenti tratti autostradali della A14 Bologna - Taranto: tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Cesena Nord in direzione Ancona; si registrano inoltre 5 km di coda in corrispondenza dell'ex uscita obbligatoria di Bologna San Lazzaro; tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna dove si registrano 7 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Rimini Nord. Le squadre di Aspi stanno inoltre operando nel territorio di Cesena in collaborazione con le Istituzioni locali. Agli utenti che, provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia fortemente di proseguire lungo la A1, per poi all'altezza di Roma procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord.(Rin)