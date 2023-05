Napoli: Manfredi incontra studenti del "Mercalli" in vista della Marcia per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi 2023, il Sindaco Gaetano Manfredi, insieme agli Assessori Maura Striano e Pierpaolo Baretta, ha incontrato a Palazzo San Giacomo gli studenti del Liceo Scientifico G. Mercalli, che parteciperanno all'iniziativa domenica 21 maggio, accompagnati dalla Preside Luisa Peluso. Il sindaco ha ringraziato gli studenti che "a nome dell'intera comunità scolastica seguiranno - da studenti e da cittadini - questo percorso, oggi più che mai importante, rappresentando tutta la città". "Napoli è stata inserita nel coordinamento del Movimento per la pace – ha ricordato l'assessore Baretta - quindi questi ragazzi andranno anche a rappresentare la città di Napoli nell'ambito del comitato nazionale coordinatore". "E' veramente un orgoglio – ha detto l'assessore Striano - avere la rappresentanza di una scuola napoletana, già da anni impegnata su questo fronte, che riesce a contribuire concretamente alla Marcia Perugia Assisi. Abbiamo invitato i ragazzi a realizzare un piccolo documentario di questa esperienza che poi diffonderemo attraverso i nostri canali istituzionali".(ren)