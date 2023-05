Napoli: a Città della Scienza Michelangelo Pistoletto dialoga su “La Formula della Creazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel volume l’autore racconta il percorso umano e artistico che lo ha portato a definire, in 31 passi, la via per l’equilibrio armonico che chiama a una rinnovata responsabilità verso noi stessi, verso l’altro, verso la natura a cui apparteniamo. Questo libro è un approdo, ma anche una ripartenza. Approdo dopo ventidue anni di gestazione e ripartenza perché mette in mano al lettore uno strumento per affrontare il futuro, una guida necessaria all’equilibrio per una trasformazione responsabile della società. Il libro è il viaggio straordinario, lucido e appassionato, di un uomo che ha vissuto e vive l’arte come cuore caldo dell’universo, di un artista che ha scelto di uscire dal suo studio e di abbracciare il mondo. Per lo stesso motivo, dopo la pubblicazione di quest’ultimo libro, il maestro biellese ha intrapreso, tappa dopo tappa, una tournée lungo tutto lo stivale per dialogare con i maggiori rappresentanti dei più svariati campi del sapere. (ren)