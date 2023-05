Maltempo: Foti (Fd’I), popolazioni non saranno lasciate sole da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinnovo la mia solidarietà e la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e alle migliaia di sfollati dell'alluvione in Emilia Romagna. “Nel prossimo consiglio dei Ministri verranno presi provvedimenti necessari e immediati a soccorrere un territorio che in questo momento sta soffrendo. Nel pomeriggio di oggi già si sono riuniti i ministri interessati per fare un punto sullo stato dei danni. Questa è una ulteriore conferma che il governo Meloni c'è ed è al fianco delle popolazioni martoriate dal maltempo e che non saranno lasciate sole". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Rin)