Maltempo: Emilia-Romagna, prosegue l'impegno di Anas su tutta la rete stradale regionale

- Prosegue senza sosta l'impegno del personale e dei mezzi Anas (Gruppo FS Italiane) per fronteggiare la nuova forte ondata di maltempo che dalla scorsa notte sta interessando la regione Emilia-Romagna. Durante la fase emergenziale Anas sta impiegato oltre 240 persone, tra personale Anas e Squadre incaricate per il servizio di Pronto Intervento. Per le principali operazioni sono stati impiegati sul territorio 54 tra veicoli e mezzi operativi. Nella giornata di oggi è in arrivo, a supporto, personale Anas dalle strutture Lombardia, Veneto e Abruzzo. Gli operatori Anas sono impegnati sulle strade statali di competenza, monitorando i corsi d'acqua che hanno raggiunto la piena a causa delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore e sono presenti nelle zone dove il maltempo ha causato l'ingrossamento e lo straripamento di fiumi e corsi d'acqua, che in alcune punti hanno invaso la sede stradale provocando allagamenti. La strada statale 9 "via Emilia" a Castelbolognese (RA), al km 67,700 è chiusa al traffico – in via precauzionale – per rischio esondazione del fiume Senio; il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria come da indicazioni in loco. La strada statale 9 è altresì chiusa al traffico a Gambettola (FC), tra il km 20,200 ed il km 19,800 per innalzamento del livello idrometrico del torrente Rigossa; il percorso alternativo prevede la deviazione sulla viabilità locale. E' inoltre disposta al chiusura nei pressi dal km 128,500 al km 130,300 a Valsamoggia (BO). Permane la chiusura al traffico, in via precauzionale, della strada statale 253 bis "Trasversale di Pianura" nel territorio di Budrio (BO) tra il km 30,400 ed il km 36,770 per rischio esondazione del fiume Gaiana, con deviazione del traffico come da indicazioni in loco. (segue) (Com)