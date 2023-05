Campania: Cammarano (M5s), Fonderie Pisano vanno chiuse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo controllo dell'Arpac del 1 marzo ha riportato che le emissioni risultano conformi ai valori autorizzati e riportati nel 'Piano di monitoraggio e controllo' ma lo stesso assessore chiarisce che vi è una stridente contraddizione tra i dati degli atti e le percezioni reali di questa problematica ambientale. Nella risposta si precisa inoltre che il gestore ha presentato in data 18 aprile istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per una nuova installazione in area industriale del Comune di Buccino, ove delocalizzare l'attuale installazione di via dei Greci di Salerno. Una previsione - ha concluso Cammarano - che avversiamo senza mezzi termini. Siamo e restiamo contrari ad ogni ipotesi di delocalizzazione delle Fonderie nell'area di Buccino o in altri territori a forte vocazione naturalistica". (ren)