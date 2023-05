Maltempo: Cia-Agricoltori, subito decreto d'emergenza come per terremoto del 2012

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intervenire subito con legislazione d'emergenza come per il terremoto in Romagna del 2012, danni incalcolabili all'agricoltura regionale". Questa la richiesta di Cia-Agricoltori Italiani che di fronte a un tale scenario devastante ritiene ci siano le condizioni per attivare procedure urgenti. "Devono essere svincolate dai normali iter legislativi –dichiara il presidente nazionale Cia, Cristiano Fini- al fine di intervenire immediatamente nei 23 Comuni dell'Emilia Romagna colpiti da questa eccezionale calamità". Centinaia di case isolate, 14 fiumi esondati e oltre 250 fra frane e smottamenti sull'Appennino che mettono in pericolo centinaia di migliaia di abitanti. "Le esondazioni stanno letteralmente liquefacendo i terreni, già pregni di acqua -ribadisce Fini– con danni incalcolabili a colture, infrastrutture produttive e alle abitazioni civili e rurali. Subito, dunque, una legge speciale urgente e nel frattempo si attivino interventi collaterali a supporto di famiglie e imprese, come la sospensione di mutui e bollette". Fini aveva già rivolto un appello, contenuto in una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in cui era stato sollecitato un Decreto legge speciale "per fronteggiare, in tempi rapidi e con strumenti eccezionali, la situazione di straordinaria difficoltà dell'Emilia Romagna". "Molti agricoltori non hanno neppure acqua potabile e corrente elettrica -aggiunge Fini– perché le condutture sono state tranciate dalle frane e abbiamo difficoltà ad abbeverare gli animali". L'intensità della pioggia (in alcune aree sono stati superati complessivamente i 400 millimetri in 4 giornate di pioggia, a fronte di una piovosità annuale media di 700 mm) è stata tale "che il danno economico ed ambientale sarà molto difficile da recuperare", conclude Fini. (Com)