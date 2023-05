Maltempo: Tenerini (FI), vicinanza a popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto colpita da quanto sta accadendo in queste ore in Emilia Romagna. La Regione è stata teatro di un'alluvione che ha seminato distruzione, vittime provocando ingenti danni al territorio. Esprimo il mio più sentito cordoglio per le vittime e la mia vicinanza a tutte le persone coinvolte. Tuttavia mi sento di fornire rassicurazioni sul fatto che il governo interverrà in modo tempestivo". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini, che aggiunge: "La premier Meloni ha dato disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare misure urgenti. Anche il ministro Pichetto Fratin ha annunciato che lo stesso esecutivo lavorerà, di concerto con la regione Emilia-Romagna e con tutti i territori colpiti, non solo per improntare misure emergenziali di breve periodo, ma anche per avviare un'attività di programmazione preventiva di medio/lungo periodo, dal momento che fenomeni del genere sono sempre più frequenti". (Com)